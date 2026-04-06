Cairo trionfi di Nemour e Manukyan | vola la Coppa del Mondo

A Il Cairo si sono svolte le prime finali di specialità della penultima tappa della Coppa del Mondo 2026, con Kaylia Nemour, Eleftherios Petrounias e Hamlet Manukyan che si sono distinti nelle rispettive discipline. La competizione si è tenuta nella domenica di Pasqua e ha visto i tre atleti ottenere i migliori risultati nelle prove di specialità. La manifestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di ginnastica artistica.

Kaylia Nemour, Eleftherios Petrounias e Hamlet Manukyan hanno dominato le prime finali di specialità della penultima tappa della Coppa del Mondo 2026, svoltasi a Il Cairo, in Egitto, durante la domenica di Pasqua. L’evento ha l’algerina Kaylia Nemour trionfare alle parallele asimmetriche con un punteggio di 14.033. Nonostante una caduta durante l’esecuzione, la Campionessa del mondo e olimpica ha mantenuto un distacco netto sulle avversarie. A seguire la graduatoria delle asimmetriche, Shuting Jiang ha conquistato il secondo posto con 13.700, mentre la slovena Lucija Hribar si è posizionata terza ottenendo 13.100. Il dominio tecnico tra anelli, cavallo e volteggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cairo, trionfi di Nemour e Manukyan: vola la Coppa del Mondo Ginnastica artistica, Nemour e Petrounias mettono la firma in Coppa del Mondo. Stoccata di ManukyanA Il Cairo (Egitto) va in scena le penultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica, ad animare la domenica di Pasqua sono state le... Ginnastica artistica, la Coppa del Mondo riparte da Il Cairo. C’è Nemour, Italia assente a PasquaDal 3 al 6 aprile andrà in scena la quarta e penultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica: il massimo circuito internazionale... Ginnastica artistica, Nemour e Petrounias mettono la firma in Coppa del Mondo. Stoccata di ManukyanA Il Cairo (Egitto) va in scena le penultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica, ad animare la domenica di Pasqua sono state le ... oasport.it Ginnastica artistica: Nemour, Petrounias e Manukyan brillano al CairoLe prime finali di specialità della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica, tenutesi al Cairo, hanno animato la domenica di Pasqua con prestazioni di alto livello. Tra i protagonisti, la campion ... it.blastingnews.com