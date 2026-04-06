Cade in un dirupo per 10 metri durante una festa | giovane in gravi condizioni

Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile, un giovane è rimasto gravemente ferito ad Arogno dopo essere caduto da un dirupo di circa 10 metri vicino al campo sportivo dove si svolgeva una festa. La caduta si è verificata durante l’evento e ha richiesto l’intervento dei soccorritori sul posto. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Un giovane è rimasto gravemente ferito nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile ad Arogno, dopo essere precipitato in un dirupo nei pressi di una festa in corso al campo sportivo. A riportarlo è Tio.ch. Stando a quanto precisato dalla polizia cantonale, l’incidente è avvenuto poco prima delle 00.30. Il ferito, un 31enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto, è precipitato per una decina di metri, terminando la caduta nel greto di un riale. Imponente il dispiegamento di soccorsi: sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, supportati dalla polizia della Città di Mendrisio, oltre ai pompieri di Melide e all’Unità di intervento tecnico dei pompieri di Lugano. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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