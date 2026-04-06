Cade dalla bici durante un allenamento | 40enne trasportato in elisoccorso al Cannizzaro

Nella tarda mattinata, nel comune di Santa Venerina, un uomo di 40 anni è caduto da oltre un metro mentre si stava allenando con la bicicletta. L’incidente si è verificato durante un allenamento e l’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della caduta o sulle condizioni di salute del coinvolto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure riscontrando traumi in particolare al volto e al torace Un incidente domestico si è verificato nella tarda mattinata nel comune di Santa Venerina. Un uomo di 40 anni è caduto da oltre un metro mentre si allenava con la propria bicicletta. Lo riportano i colleghi di Acireale Social. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure riscontrando traumi in particolare al volto e al torace. Considerata la gravità delle condizioni, è stato richiesto l'intervento dell’elisoccorso. L'elicottero è atterrato nel campo sportivo del paese, dove il ferito è stato stabilizzato prima del trasferimento in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Cade in bici, grave un 43enneMomenti di grande paura e apprensione ieri a Vezzano per un ciclista reggiano di 43 anni caduto lungo il sentiero del Lupo. E’ successo verso l’ora di pranzo. L’uomo è caduto dalla sua mountain bike, ... ilrestodelcarlino.it

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