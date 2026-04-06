Oggi si celebra il Lunedì dell’Angelo, noto anche come Pasquetta, che ricorda il momento in cui un angelo si mostrò davanti al sepolcro per annunciare la Resurrezione di Gesù. È una giornata in cui molte persone si dedicano a uscite all’aperto, scambiando immagini divertenti sui social per augurare buona Pasquetta. La festività cade sempre il 6 aprile, e rappresenta una tradizione legata alla Pasqua cristiana.

Oggi, 6 aprile, si festeggia il Lunedì dell’Angelo, comunemente denominato lunedì di Pasquetta. Secondo le sacre scritture è il giorno in cui l’Angelo apparve davanti sepolcro per annunciare la Resurrezione di Gesù Cristo. L’ Italia così come numerosi Paesi del mondo hanno conservato la festa civile con lo scopo di allungare le vacanze pasquali alla stessa stregua di come accade per il 26 dicembre, Santo Stefano, il giorno successivo al Santo Natale. Lunedì dell’Angelo, l’apparizione davanti al sepolcro di Gesù. L’ apparizione dell’Angelo viene ricostruita in maniera diversa nei 4 Vangeli canonici. Dal Vangelo secondo Marco emerge che Maria di Magdala, la madre di Giacomo e Giuseppe e Salomè si recarono al sepolcro dove era sepolto Gesù per imbalsamare con degli aromatici il corpo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Buona Pasquetta, immagini divertenti da condividere sui social

Auguri di Pasqua ironici da condividere e immagini divertentiNei giorni di festa i cellulari diventano bollenti con squilli e notifiche a go go di messaggi di auguri.

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