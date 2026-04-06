Botanica a Bologna | il teatro diventa un terrario vivente

A Bologna, il teatro si trasforma in un terrario vivente grazie alla performance Botanica – Season 2, presentata dai Momix e diretta da Moses Pendleton. La produzione è in scena al Teatro Celebrazioni fino all’11 aprile. Questa rappresentazione vede il coinvolgimento di artisti e scenografie ispirate alla natura, creando un ambiente che fonde teatro, danza e installazioni. La prima assoluta di questa stagione si tiene in città, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Moses Pendleton torna a Bologna per presentare in prima assoluta Botanica – Season 2, con i Momix, dal Teatro Celebrazioni fino all’11 aprile. L’evento segna un cerchio che si chiude dopo oltre quarant’anni. Nel febbraio del 1983, proprio nello stesso spazio di via Saragozza, Pendleton aveva portato la Pilobolus Dance Theater per l’esecuzione di Bonsai, coreografia nata nel 1979. All’epoca, l’inaugurazione del teatro era avvenuta con la presenza di Eduardo De Filippo. Il nuovo spettacolo trasforma il palco in un terrario vivente, dove dodici artisti tra acrobati e danzatori interpretano forme naturali come alberi, fiori e insetti. L’opera, strutturata in due atti, fonde l’atletismo con l’illusione visiva, utilizzando proiezioni e tecnologie moderne per rendere tangibile l’energia della natura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Botanica a Bologna: il teatro diventa un terrario vivente Austrian Power Giants: l’infrastruttura energetica diventa arte viventeNei cieli dell’Austria, tra le campagne del Burgenland e le colline boscose della Bassa Austria, stanno per alzarsi creature metalliche maestose che... San Mauro Castelverde, il paese diventa un palcoscenico vivente: percorso pedonale guidato da cuffie nel borgoIl Teatro comunale di San Mauro Castelverde riapre le porte per il secondo appuntamento della straordinaria stagione teatrale 2026. Temi più discussi: Debutto dei Momix il 7 aprile al teatro Celebrazioni a Bologna con la prima assoluta di Botanica-Season 2; Botanica - Season 2 a Bologna; Botanica Season 2, il nuovo spettacolo Momix firmato dal coreografo Moses Pendleton; Il debutto dei Momix al Teatro Celebrazioni con la prima assoluta di Botanica – Season 2. 'Botanica Season 2' dei Momix debutta in prima assoluta al Teatro Celebrazioni di BolognaUtilizziamo i cookie e tecnologie simili di tracciamento per fornirti un servizio personalizzato rispetto alle tue esigenze di navigazione e per analizzare il nostro traffico. Raccogliamo e condividia ... it.blastingnews.com 'Botanica - Season 2' dei Momix debutta in prima assoluta a BolognaNel febbraio del 1983, Moses Pendetlon portò al Teatro Celebrazioni di Bologna, appena inaugurato alla presenza di Eduardo De Filippo, la Pilobolus Dance Theater col suo celebre Bonsai, una coreografi ... ansa.it Cucina Botanica facebook Cambridge e la rinascita della botanica: un nuovo certificato nel nome di Darwin x.com