Austrian Power Giants | l’infrastruttura energetica diventa arte vivente

Austrian Power Giants presenta un nuovo volto dell’infrastruttura energetica, integrando tecnologia e paesaggio naturale. Tra le campagne del Burgenland e le colline della Bassa Austria, grandi strutture metalliche si inseriscono nell’ambiente, contribuendo a un futuro sostenibile. Questa iniziativa mira a coniugare efficienza energetica e rispetto per il territorio, creando un equilibrio tra innovazione e natura.

Nei cieli dell' Austria, tra le campagne del Burgenland e le colline boscose della Bassa Austria, stanno per alzarsi creature metalliche maestose che ridefiniscono il confine tra tecnologia e natura. Non sono monumenti, né opere d'arte fini a sé stesse: sono tralicci elettrici ad alta tensione che trasportano energia attraverso il paese, ma lo fanno assumendo le sembianze di animali simbolici, trasformando l'infrastruttura energetica in un racconto visivo del territorio. Giganti di acciaio che raccontano storie regionali. L'iniziativa Austrian Power Giants, sviluppata da Austrian Power Grid (APG) in collaborazione con GP Designpartners e BauCon, nasce da una necessità concreta: superare la resistenza pubblica all'espansione della rete elettrica.

