Borgo dei Borghi 2026 | Arenzano a un passo dal trionfo la classifica finale

Arenzano si è avvicinata alla vittoria nella tredicesima edizione del concorso ‘Borgo dei Borghi 2026’, trasmesso su Rai 3 nella serata di Pasqua, domenica 5 aprile. La finale, condotta da Camila Raznovich, ha visto in gara diversi borghi italiani, con il pubblico chiamato a votare tra le località finaliste. La competizione ha promosso le caratteristiche di ogni regione, premiando il borgo che ha ottenuto il maggior consenso.

Secondo posto per la località che ha portato i colori della Liguria al contest Rai, la vittoria è andata a Cingoli (Marche) Arenzano ha sfiorato la vittoria al ‘Borgo dei Borghi 2026', contest Rai giunto alla 13esima edizione, con la finale andata in onda su Rai 3 nella serata di domenica 5 aprile, giornata di Pasqua, sotto la conduzione di Camila Raznovich, promuovendo le bellezze di tutta Italia, una per regione. Una prestigiosa medaglia d'argento per una delle perle del ponente genovese, con tante meravigliose ‘cartoline’ mostrate a tutti i telespettatori del Paese. Arenzano ha tenuto altissimi i colori della Liguria, chiudendo al secondo posto nella classifica finale, alle spalle di Cingoli (Macerata), paese noto come ‘Il balcone delle Marche’. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Borgo dei Borghi, la finale: la Liguria tifa per ArenzanoDomenica dalle ore 20:30 su Rai 3 l'ultimo atto del contest, venti borghi in gara da tutta Italia: quale sarà scelto come il migliore di questa...

VIDEO | Arenzano candidata ligure del contest Rai "Il Borgo dei Borghi": la sfida è partita, come votareMostre, eventi, video emozionali, lavori con le scuole e con le associazioni e chi più ne ha più ne metta: Arenzano è il comune ligure candidato al...

Temi più discussi: Cingoli vince il Borgo dei Borghi 2026: trionfo per il Balcone delle Marche; Il Borgo dei Borghi - S2026 - Il Borgo dei Borghi - 05/04/2026 - in diretta su Rai 3 05/04/2026 alle 20:30; Il borgo dei borghi 2026 è lui: ha trionfato tra i 20 in gara, è il più bello d'Italia; Il Borgo dei Borghi 2026, i 20 paesi in gara per il titolo di più bello d'Italia.

Il Borgo dei Borghi 2026: quali sono, come si vota (regolamento) e streamingIl Borgo dei Borghi 2026: quali sono, come si vota (regolamento) e streaming del programma in onda stasera, 5 aprile 2026. Tutte le info ... tpi.it

Il Borgo dei Borghi 2026, vincitore: chi ha vinto oggi, 5 aprileIl Borgo dei Borghi 2026, vincitore: chi ha vinto oggi, domenica 5 aprile 2026. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it

Periodo di relax per il vicepremier con la compagna Francesca Verdini: dopo Alghero, Asinara e Gallura, è la volta del borgo dei Doria facebook

Borgo Incoronata sommersa dal fango: arrivano aiuti e soccorso psicologico alle famiglie sfollate x.com