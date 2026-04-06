Bernini e i Barberini | quando il potere incontra il genio e nasce il Barocco

Una mostra esplora il rapporto tra un artista e il suo mecenate, mettendo in luce come questa collaborazione abbia contribuito alla realizzazione di opere che hanno caratterizzato il periodo barocco a Roma. Viene mostrato come il sostegno finanziario e le richieste artistiche abbiano influenzato la produzione di sculture e architetture di grande rilievo. L’esposizione presenta inoltre dettagli sulle opere e sui contesti storici in cui sono state create.

C’è un momento, nella storia dell’arte, in cui tutto cambia: le forme si mettono in movimento, la materia sembra respirare, l’emozione diventa spettacolo. È lì che nasce il Barocco. Ed è proprio in quel punto preciso — tra ambizione, fede e straordinario talento — che si colloca la mostra “Bernini e i Barberini”, ospitata a Palazzo Barberini, a Roma. Dopo il successo di Caravaggio 2025, Roma torna a celebrare uno dei suoi figli più geniali, Gian Lorenzo Bernini, raccontandolo però da una prospettiva nuova: il legame profondo con la famiglia che ne ha plasmato il destino, i Barberini. La mostra è un racconto unico su come nasce un’epoca artistica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Bernini a Palazzo Barberini: il genio del Barocco in una mostra-evento con sculture arrivate da tutto il mondoA Roma, nelle sale di Palazzo Barberini, il Barocco torna a farsi protagonista assoluto con una grande mostra evento dedicata a Gian Lorenzo Bernini.

Temi più discussi: Bernini e i Barberini; Dentro il catalogo di Bernini e i Barberini: arte, potere e immagini mozzafiato; Alla scoperta di Bernini con Artbox; L’Ora Solare: Resurrezione, Bernini, Massimiliano Gallo, cani e Divina Misericordia.

Bernini e i Barberini, l'incontro da cui nacque il genio del BaroccoRoma, 12 feb. (askanews) - Dopo lo straordinario successo di Caravaggio 2025, dal 12 febbraio al 14 giugno 2026 le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano a Palazzo Barberini la grande mostra ... quotidiano.net

Bernini e i Barberini, in mostra il genio del barocco e il suo mecenate Urbano VIII(di Laura Valentini) Il rapporto tra artisti e committenza è una costante nella storia dell'arte ma quello tra Gian Lorenzo Bernini e Maffeo Barberini, eletto pontefice nel 1623 con il nome di Urbano ... ansa.it

A little-known masterpiece of Bernini's Neapolitan Baroque style... Matteo Bottiglieri's (1684-1757) painting "The Descent of Christ from the Cross". It is located in the crypt of Caserta (Capua) Cathedral. facebook

Mario Schifano «contro» Bernini, la pop art sfida la Roma papalina x.com