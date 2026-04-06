Bernini e i Barberini | quando il potere incontra il genio e nasce il Barocco

Da ilsole24ore.com 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mostra esplora il rapporto tra un artista e il suo mecenate, mettendo in luce come questa collaborazione abbia contribuito alla realizzazione di opere che hanno caratterizzato il periodo barocco a Roma. Viene mostrato come il sostegno finanziario e le richieste artistiche abbiano influenzato la produzione di sculture e architetture di grande rilievo. L’esposizione presenta inoltre dettagli sulle opere e sui contesti storici in cui sono state create.

C’è un momento, nella storia dell’arte, in cui tutto cambia: le forme si mettono in movimento, la materia sembra respirare, l’emozione diventa spettacolo. È lì che nasce il Barocco. Ed è proprio in quel punto preciso — tra ambizione, fede e straordinario talento — che si colloca la mostra “Bernini e i Barberini”, ospitata a Palazzo Barberini, a Roma. Dopo il successo di Caravaggio 2025, Roma torna a celebrare uno dei suoi figli più geniali, Gian Lorenzo Bernini, raccontandolo però da una prospettiva nuova: il legame profondo con la famiglia che ne ha plasmato il destino, i Barberini. La mostra è un racconto unico su come nasce un’epoca artistica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Bernini a Palazzo Barberini: il genio del Barocco in una mostra-evento con sculture arrivate da tutto il mondoA Roma, nelle sale di Palazzo Barberini, il Barocco torna a farsi protagonista assoluto con una grande mostra evento dedicata a Gian Lorenzo Bernini.

Temi più discussi: Bernini e i Barberini; Dentro il catalogo di Bernini e i Barberini: arte, potere e immagini mozzafiato; Alla scoperta di Bernini con Artbox; L’Ora Solare: Resurrezione, Bernini, Massimiliano Gallo, cani e Divina Misericordia.

Bernini e i Barberini, l'incontro da cui nacque il genio del BaroccoRoma, 12 feb. (askanews) - Dopo lo straordinario successo di Caravaggio 2025, dal 12 febbraio al 14 giugno 2026 le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano a Palazzo Barberini la grande mostra ... quotidiano.net

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