Beach volley a Riccione scatta il Beachline Festival | oltre 1500 atleti invadono la Riviera

A Riccione è iniziato il Beachline Festival, un evento dedicato al beach volley che coinvolge oltre 1500 atleti provenienti da diverse regioni. La manifestazione si svolge sulla spiaggia della località, dove le competizioni attirano appassionati e partecipanti di tutte le età. La presenza di numerosi giovani atleti conferma Riccione come una delle mete principali per il beach volley giovanile a livello internazionale.

La sabbia torna protagonista, lo sport all’aria aperta riprende il suo spazio e Riccione si conferma punto di riferimento internazionale per il beach volley giovanile. È cominciato oggi, lunedì, il Beachline Festival, la grande kermesse internazionale che trasforma la spiaggia di Riccione in una grande arena a cielo aperto. Da oggi e fino al 12 aprile, oltre 1.500 atleti provenienti soprattutto dal Nord Europa invadono il litorale, dando ufficialmente il via alla stagione degli sport outdoor. Complice una giornata luminosa e mite, il festival si apre nel migliore dei modi, regalando immagini da cartolina e un clima perfetto per giocare e stare insieme. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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