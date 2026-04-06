Basta inganni artigianale diventa termine protetto | scattano multe record da 25mila euro

Da oggi, le aziende che producono alimenti con l’etichetta “artigianale” devono rispettare norme più rigorose, altrimenti rischiano multe fino a 25 mila euro. Le autorità hanno deciso di intervenire contro le pratiche ingannevoli che sfruttano questa dicitura, eliminando le etichette improvvisate e le promesse non supportate da certificazioni ufficiali. Le nuove regole mirano a tutelare i consumatori e a garantire trasparenza nel settore alimentare.

A partire dal 7 aprile 2026 solo le imprese regolarmente iscritte all’Albo potranno fregiarsi di questa dicitura, altrimenti scattano sanzioni pesanti aDimenticate i cartelli ammiccanti e le etichette scritte a mano che promettono "focaccia artigianale" o "gelato della casa" senza averne i titoli. Da martedì 7 aprile, anche in Liguria, il marketing creativo rischia di trasformarsi in un salasso senza precedenti. La nuova Legge annuale sulle PMI mette i puntini sulle "i" (e sulle multe): chi usa il termine "artigianale" senza essere iscritto all'apposito Albo rischia sanzioni pesantissime. Dal 7 aprile, quindi, usare la parola ‘artigianale' senza esserlo davvero potrà costare caro: fino all’1% del fatturato, con una multa minima di 25mila euro per singola infrazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Confartigianato, multe fino a 25mila euro per chi usa impropriamente il termine “artigiano”Dal 7 aprile costerà caro usare il termine “artigianato” e “artigianale”, per chi intende usarlo senza avere le specifiche caratteristiche previste... Perché gli sciatori che si scattano selfie sulle piste rischiano multe da 500 euroAvete in programma una vacanza sulle Alpi? Fareste bene a non scattarvi selfie sulla neve: ecco per quale motivo.