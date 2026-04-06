Basket in lutto per Stefanino Piccinelli | non è sopravvissuto alla polmonite

Il mondo del basket bresciano si è stretto in lutto per la scomparsa di Stefanino Piccinelli, conosciuto come Peci tra amici e atleti. La sua morte è stata causata da una polmonite e ha portato alla celebrazione di un funerale che ha visto numerose persone partecipare alla vigilia di Pasqua. La sua assenza si fa sentire tra coloro che avevano condiviso il suo percorso sportivo e personale.

Il basket bresciano piange la scomparsa di Stefanino Piccinelli, per amici e atleti semplicemente Peci: erano in tanti al suo funerale, celebrato alla vigilia di Pasqua. Si è spento a 93 anni, dopo una vita piena, per le complicazioni di una polmonite: lascia la figlia Daniela con Marco, le nipoti Sara, Elisa e Giulia, pronipoti e fratelli. Fu tra i fondatori del Basket Virle, oggi Basket Più e già Basket Rezzato: è l'unica squadra del paese, oggi orientata alla pallacanestro giovanile. Ancora oggi era presidente onorario: "Tutto il Basket Più si stringe attorno alla famiglia di Stefano Piccinelli, storico presidente della nostra società fin dai tempi del Basket Rezzato 1982 – si legge in una nota della società –. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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