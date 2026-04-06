A Bari, nello Spazio Murat, si svolge la mostra fotografica Layers dall’8 al 15 aprile. L’esposizione presenta 38 opere che riflettono l’estetica moderna e contemporanea della città. La rassegna si concentra su scatti che rappresentano il volto attuale di Bari, offrendo un’ampia panoramica visiva della sua trasformazione urbana e culturale. La mostra rimane aperta al pubblico per una settimana.

Lo Spazio Murat di Bari ospiterà dall’8 al 15 aprile la rassegna fotografica Layers, un progetto che mette a fuoco l’estetica moderna e contemporanea della città. L’iniziativa, curata dall’A.P.S. Barium e sostenuta dal Comune di Bari insieme all’Urban Center, propone un viaggio visivo tra le strutture urbane più significative del capoluogo. Il percorso espositivo è frutto dell’occhio di Nicola Cavallera, architetto e fotografo, che ha immortalato 38 opere architettoniche. Queste selezioni non sono casuali, ma derivano dalla recente variante normativa al Piano regolatore generale approvata dal Consiglio comunale di Bari per proteggere e valorizzare il patrimonio moderno della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari svela il suo volto moderno: 38 opere in mostra a Layers

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