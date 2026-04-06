Il 6 aprile 2026, il Bari e il Modena si affronteranno in una partita di Serie B in occasione di Pasquetta, ripetendo un incontro che si era già svolto due anni prima nello stesso giorno festivo. La sfida si svolgerà in un contesto di numeri che segnano una storia condivisa tra le due squadre, con un’attenzione particolare alle dinamiche di questa giornata che, in passato, ha visto momenti di grande spettacolo e sorprese.

Il Bari e il Modena si sfideranno in Serie B proprio nel lunedì di Pasquetta, 6 aprile 2026. Questo appuntamento calcistico ricalca una coincidenza temporale avvenuta due anni fa, quando le due compagini si erano viste in campo nella stessa festività. L’attesa per questo scontro è alimentata da un passato recente fatto di risultati altalenanti. Guardando indietro al 1 aprile 2024, l’incontro disputato presso lo stadio Braglia di Modena si era concluso con un pareggio per uno a uno. Tuttavia, se si analizzano i dati storici relativi alle partite giocate tra le mura amiche dei pugliesi, emerge un dominio netto dei visitatori emiliani. Su un totale di 40 match, i cosiddetti galletti hanno ottenuto 24 successi, mentre i pareggi sono stati 11 e le sconfitte solo 5. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari-Modena, sfida di Pasquetta: tra numeri storici e poker shock

Inter Genoa, i numeri della sfida: l’armata di Chivu a caccia di record storiciCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile.

Spezzano Albanese: Carnevale 2026 tra tradizioni, Palio dello Shtjerri e sfida a colpi di folklore tra i rioni storici.Il Carnevale di Spezzano Albanese è pronto a esplodere in cinque giorni di festeggiamenti che culmineranno con il rinnovato Palio dello Shtjerri –...

Temi più discussi: Bari-Modena: probabili formazioni e dove vederla in tv; Ripresa degli allenamenti in vista della sfida di Pasquetta contro il Modena; Moreno Longo alza la temperatura alla vigilia del Modena: Bari, fuori il carattere; Il Modena si prepara alla sfida di Pasquetta a Bari.

La gara d’andata: un Bari fragile e distratto, il Modena ne approfittaLa sfida in programma oggi pomeriggio tra Bari e Modena riporta alla mente la gara d’andata, disputata il 13 settembre al Braglia e valida per la terza giornata del campionato di Serie ... tuttobari.com

Bari-Modena: probabili formazioni e dove vederla in tvPasquetta tutt'altro che spensierata per il Bari, atteso oggi pomeriggio alle 15 dalla delicata sfida interna con il Modena. Un appuntamento al quale i biancorossi, quartultimi in classifica, arrivano ... baritoday.it

BARI-MODENA, TORNANO MANTOVANI E VERRETH, OUT IN 5 In vista della sfida casalinga contro il Modena tornano disponibili Mantovani e Verreth, mentre non saranno della gara, oltre allo squalificato Nicola Bellomo, Riccardo Burgio, Ebrima Darb facebook

#LNPB #SerieBKT // 33a gior. Bari-Modena : 24 i biancorossi convocati tinyurl.com/2coapqe4 x.com