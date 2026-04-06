Bank station a Precenicco per parlare di economia

Sabato 11 aprile alle 21.00, l'auditorium comunale di Precenicco sarà teatro di un evento dedicato all'economia, con il live podcast di Bank Station intitolato

L' Auditorium comunale di Precenicco ospita sabato 11 aprile, inizio alle 21.00, il Live podcast by Bank Station: Binario 11 @ Aquavitae. E' un format che racconta la finanza mentre accade, partendo dalle notizie per arrivare a ciò che davvero conta, capire cosa succede e perché dovrebbe interessarci. Per una sera, AquaVitae trasformerà l’Auditorium di Precenicco in una stazione temporanea: un luogo di passaggio dove la finanza esce dal suo linguaggio chiuso e si espone. Non come teoria. Come realtà operativa. Sul palco, Luca Dann e Francesco Namari, fondatori di Bank Station, progetto nato con l’obiettivo di rendere l’economia accessibile, leggibile e, per quanto possibile, anche interessante. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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