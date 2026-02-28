Sanremo Ditonellapiaga con TonyPitony vince serata cover Morandi a sorpresa sul palco per duettare con il figlio Premio alla carriera a Caterina Caselli

Durante la prima serata del Festival di Sanremo, Ditonellapiaga e TonyPitony hanno vinto la gara delle cover interpretando “The Lady is a Tramp”. Morandi è salito sul palco inaspettatamente per duettare con suo figlio, mentre a Caterina Caselli è stato consegnato un premio alla carriera. La serata si è conclusa con queste esibizioni e riconoscimenti.

SANREMO (ITALPRESS) – Ditonellapiaga e TonyPitony con "The Lady is a Tramp" vincono la serata delle cover del Festival di Sanremo. Al secondo posto Sayf con Alex Britti e Mario Biondi con "Hit the Road Jack", terza Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma con "Quello che le donne non dicono". Laura Pausini dà il via alla quarta serata, quella delle cover, la più attesa da qualche anno a questa parte, dal carpet. Fasciata di nero con guanti fucsia e occhiali a mosca, il suo medley tratto dal suo ultimo album "Io Canto 2", partito con "Ritorno ad amare" continua in platea con "Immensamente" e "Io canto" mentre gli sbandieratori mostrano la scritta "Make music not war".