Auto esce di strada e si schianta in un campo morto il 33enne Giulio Cervato | l'incidente a Pasqua nel Veronese

Nella mattinata di Pasqua nel Veronese, un'auto è uscita di strada e si è schiantata in un campo, provocando la morte di un uomo di 33 anni. La vittima era residente a Castagnaro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c'era più nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Incidente mortale nel Veronese, dove all'alba della domenica Pasqua è deceduto Giulio Cervato. Il 33enne di Castagnaro è uscito di strada con l’auto e si è schiantato in un campo. Indagini in corso, tra le ipotesi anche il colpo di sonno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

All'alba di Pasqua, esce di strada e perde la vita Giulio CervatoCastagnaro è in lutto per la scomparsa del 33enne, la cui famiglia era molto nota in paese.

Incidente mortale nella Bergamasca: esce di strada con l’auto, si schianta e muore a 66 anniL'incidente si è verificato questa mattina sulla Sp33 all'altezza di Bracca, in provincia di Bergamo.

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All'alba di Pasqua, esce di strada e perde la vita Giulio CervatoCastagnaro è in lutto per la scomparsa del 33enne, la cui famiglia era molto nota in paese. Tanti i messaggi di cordoglio: «Lascia un'impronta indelebile nel cuore di chi l'ha incontrato. Un'anima pur ... veronasera.it

Esce di strada e muore nel giorno di Pasqua: morto Giulio Cervato, della storica famiglia di panettieri veronesiL'incidente a Castagnaro: la vittima aveva 33 anni e forse ha avuto un colpo di sonno, finendo in un campo È uscito di strada con l'auto proprio nel giorno di Pasqua, forse per un colpo di sonno, more ... corrieredelveneto.corriere.it

Giulio Cervato muore a 33 anni in un incidente con l'auto, il dolore degli amici: «Mancherai, balla anche in cielo». Lascia una figlia (Foto: Facebook Giulio Cervato) facebook

Castagnaro, auto fuori strada tra Menà e Villa d’Adige: morto un 33enne. La vittima, Giulio Cervato, avrebbe perso il controllo del mezzo. Tra le ipotesi quella di un colpo di sonno. x.com