Carburanti a Rimini | prezzi alle stelle 218 euro in più all’anno

A Rimini i prezzi dei carburanti sono aumentati notevolmente, con una spesa in più di 218 euro all’anno per i consumatori. La crisi nel settore ha portato a un incremento dei costi al dettaglio, creando disagi per chi deve fare il pieno. La situazione si è aggravata negli ultimi mesi, con prezzi che continuano a salire senza segnali di stabilizzazione.

La crisi dei carburanti ha raggiunto livelli preoccupanti nel territorio di Rimini, dove i prezzi al dettaglio hanno subito un'impennata improvvisa. L'associazione Federconsumatori denuncia che il costo del diesel e della benzina sia schizzato alle stelle a causa della combinazione tra nuove accise e le tensioni belliche in Medio Oriente. I dati più recenti indicano che i listini si aggiornano con una rapidità vertiginosa verso l'alto, senza che si registri mai un abbassamento proporzionale quando le condizioni di mercato lo richiederebbero. Nella giornata di ieri, gli automobilisti riminesi hanno affrontato alla pompa prezzi medi di 1,67 euro per la benzina e 1,732 euro per il diesel in modalità self service. 🔗 Leggi su Ameve.eu

