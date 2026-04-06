Atp Montecarlo liscio incredibile di Tsitsipas sul match point di Cerundolo

Durante il torneo Masters 1000 di Montecarlo, Stefanos Tsitsipas è stato eliminato al primo turno da Cerundolo. Il giocatore ha subito un incredibile colpo di scena sul match point, con uno scivolone che ha lasciato senza parole gli spettatori presenti. Tsitsipas, che aveva vinto il torneo tre volte in passato, non è riuscito a proseguire la sua corsa dopo questa battuta di arresto.

È una crisi senza fine quella che sta travolgendo Stefanos Tsitsipas, eliminato da Cerundolo al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, un torneo che in carriera era riuscito a conquistare ben tre volte. Finisce in due set con il punteggio 7-5 6-4 e con un liscio “horror” del greco proprio sul match point. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Montecarlo, liscio incredibile di Tsitsipas sul match point di Cerundolo ATP Montecarlo 2026, esordio per Cobolli. Attenzione a Cerundolo-Tsitsipas, tocca a FonsecaDopo l’antipasto pasquale con le prime sfide, il Masters 1000 di Montecarlo vive la sua seconda giornata con un programma decisamente fitto e che... Montecarlo: Tsitsipas sfida Cerundolo per invertire il trendLunedì 6 aprile alle ore 14:00, i campi di Montecarlo ospiteranno l’incontro di primo turno tra Stefanos Tsitsipas e Francisco Cerundolo. Tabellone ATP Montecarlo 2026: incroci e accoppiamenti dal 1° turno alla finaleIl sorteggio del tabellone principale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo ha definito il percorso che porterà 56 tennisti a lottare per il successo ... oasport.it ATP Montecarlo, come cambia il tabellone: ritiri Tiafoe e Mpetshi Perricard, Arnaldi ripescato e sfida GarinNelle ore immediatamente precedenti al via del main draw sono infatti arrivati tre ritiri, quelli di Frances Tiafoe, Giovanni Mpetshi Perricard e Kamil Majchrzak. Come da regolamento, al loro posto ... ubitennis.com