Atp Montecarlo Baez-Wawrinka highlights | Stan incanta pubblico in delirio

Al torneo ATP di Montecarlo, il match tra Baez e Wawrinka ha attirato l'attenzione degli spettatori. A 41 anni, Wawrinka ha mostrato ancora momenti di talento, suscitando l'entusiasmo del pubblico. Tuttavia, il giocatore svizzero si è dovuto congedare dalla terra rossa durante questa edizione, segnando la fine di una carriera su questa superficie. La partita ha lasciato un ricordo speciale tra gli appassionati di tennis presenti in tribuna.

A 41 anni compiuti, Stan Wawrinka non smette di regalare spettacolo, ma è costretto a salutare per l'ultima volta la terra rossa di Montecarlo. Lo svizzero, che ha già annunciato il ritiro a fine anno, è stato sconfitto in due set dall'argentino Sebastian Baez con un doppio 7-5, mettendo comunque a segno dei colpi pazzeschi che hanno infiammato il pubblico monegasco. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Montecarlo, Baez-Wawrinka highlights: Stan incanta, pubblico in delirio Matteo Berrettini in tabellone a Montecarlo: wild card per l’azzurro e Stan WawrinkaSono giornate in cui il Masters1000 di Miami terrà banco e darà il vincitore di uno dei tornei di maggior prestigio del massimo circuito... Montecarlo 2026: Baez-Wawrinka e gli italiani in pista oggiIl Masters 1000 di Montecarlo riprende oggi, lunedì 6 aprile 2026, con l’avvio della seconda giornata del tabellone principale a partire dalle ore... Temi più discussi: Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Montecarlo, al primo turno Wawrinka contro Baez; Rolex Monte-Carlo Masters Tennis | Baez - Wawrinka; Diretta Baez - Wawrinka (Rolex Monte-Carlo Masters). ATP Montecarlo: Khachanov e Wawrinka subito out, Rublev lotta ma vince. Avanti anche LeheckaLa sorpresa della giornata a Montecarlo è Arthur Rinderknech. Sebastian Baez si regala Carlos Alcaraz. Vince Zizou Bergs, compagno di doppio di Jannik Sinner ... ubitennis.com ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 6 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campoDopo il prologo domenicale, risplende ulteriormente in tutto il proprio fascino il Masters 1000 di Montecarlo. Tabellone a 56, è vero, ma grandissimi ... oasport.it ATP Montecarlo, il programma di martedì 7 aprile: Berrettini, Sinner e Alcaraz sul Centrale x.com Buona la prima della coppia azzurra Matteo Berrettini e Andrea Vavassori avanzano agli ottavi del 1000 di Montecarlo La coppia italiana hanno battuto al debutto De Minaur e Norrie in tre set #atp #montecarlomasters #montecarlo #vavassori #Berrettin facebook