Palladino riporta l’Atalanta nella lotta Champions | Ora abbiamo grande consapevolezza

Palladino porta l’Atalanta a ridosso della zona Champions dopo aver conquistato tre punti fondamentali. La squadra si presenta compatta e determinata, sfruttando due azioni precise per segnare. La vittoria nasce dalla concentrazione dei giocatori e dalla loro capacità di mantenere alta l’attenzione nei momenti chiave. L’allenatore sottolinea l’importanza di questa prestazione, che dà fiducia per le prossime sfide cruciali. La squadra ora punta a consolidare il risultato.

Bergamo. Una vittoria di cuore e soprattutto di testa, come la modalità con cui i due gol dell’ Atalanta vengono realizzati. La rimonta per battere 2-1 il Napoli e rimettersi in piena, pienissima corsa per la Champions League, a -2 dalla Roma quarta, a -1 da Juventus e Como e anche a -5 dallo stesso Napoli terzo. Raffaele Palladino esprime grande soddisfazione per la vittoria, per come arriva e per il carattere dimostrato, mentre il Napoli recrimina con l’arbitro per l’annullamento del potenziale 2-0 a inizio secondo tempo per un fallo di Højlund su Hien. leggi anche. 26ª giornata serie a L’Atalanta batte un colpo da Champions: rimonta di testa e cuore, Napoli battuto 2-1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta, la grande novità contro l’Athletic: Palladino potrà contare su un’arma in più. Notizia dell’ultim’ora verso la ChampionsL'Atalanta si prepara alla sfida di Champions League contro l’Athletic Club, con una novità importante in formazione.

Palladino post Como Atalanta: «Una partita che ci dà consapevolezza. Ahanor era dispiaciuto, ecco cosa ci siamo detti»Raffaele Palladino dice che il pareggio contro il Como ha dato all’Atalanta maggiore consapevolezza.

Palladino dopo USG-Atalanta: Sbagliato delle cose banali, dobbiamo crescere

Atalanta, Palladino: Hojlund commette fallo su Hien, la trattenuta è evidenteAl termine della sfida con il Napoli, l'allenatore dell'Atalanta Raffele Palladino ha parlato a Dazn, analizzando cosi la sfida: La squadra ... sportmediaset.mediaset.it

