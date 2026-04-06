La missione Artemis II si prepara a raggiungere il lato nascosto della Luna, un traguardo che rappresenta un passo importante per le esplorazioni spaziali. Durante il viaggio, la navicella ha superato un record di distanza dalla Terra ed è rimasta senza contatti radio per circa sei ore. Questi momenti segnano una tappa significativa nella fase più delicata e complessa dell’intera operazione.

La missione Artemis II entra nella sua fase più simbolica e complessa, quella che separa la cronaca tecnica dalla storia. A bordo della capsula Orion, quattro astronauti stanno attraversando uno dei passaggi più rari e affascinanti mai vissuti dall’uomo: il sorvolo del lato nascosto della Luna. Un momento che non è solo operativo, ma profondamente umano, segnato anche dalla voce registrata di Jim Lovell, che ha invitato l’equipaggio a fermarsi, osservare e ricordare. Alle 20 italiane, la navicella ha stabilito un nuovo record di distanza dalla Terra, superando il primato di Apollo 13 e raggiungendo circa 406mila chilometri. È il punto più lontano mai toccato da esseri umani nello spazio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Artemis verso il lato nascosto della Luna: record di distanza e sei ore senza contatti

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Quattro astronauti verso il lato oscuro della Luna: ecco il piano | Diretta video18 ore fa Gli astronauti di Artemis II testano i comandi manuali di Orion in vista del flyby lunare. hdblog.it

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Artemis II verso la Luna. L'atteso ritorno del soft power americano Leggi qui - https://www.ilriformista.it/artemis-ii-verso-la-luna-latteso-ritorno-del-soft-power-americano-506904/ facebook

"Stiamo cadendo verso la Luna": il momento storico raccontato dalla missione Artemis - la Repubblica x.com