Il 6 aprile, alle sei del mattino ora italiana, la capsula Orion ha raggiunto l'area di influenza della gravità lunare, un punto in cui la forza di attrazione della Luna supera quella della Terra. Questa tappa segna una fase cruciale della missione Artemis 2, che prevede l'avvicinamento e l'orbita attorno al satellite naturale. La capsula, parte di un progetto spaziale internazionale, ha attraversato questa regione prima di procedere verso le successive manovre previste nel percorso di avvicinamento alla Luna.

Dalle sei di mattina ora italiana di oggi, 6 aprile, la capsula Orion è ufficialmente entrata nell’area di influenza della gravità lunare, ovvero dove questa è più forte della forza di gravità terrestre. Sarà tale situazione ad attrarla verso il satellite, mentre è la velocità con cui la navicella procede a consentirle di non cadere sulla Luna e di effettuare un sorvolo durante il quale gli astronauti potranno osservarne parti meno conosciute in modo dettagliato. Sono i primi umani a farlo dal dicembre del 1972, ma i primi dotati di tecnologie allora inesistenti. Nel momento in cui scriviamo la posizione di Orion corrisponde a 62.764 chilometri dalla Luna e a 373. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Artemis 2, il giorno della Luna

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