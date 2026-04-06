Arresti tra Colleferro e Segni | recuperata refurtiva e fermato un uomo per violenze

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno effettuato tre arresti in operazioni distinte tra Colleferro e Segni. Durante le operazioni sono stati recuperati diversi oggetti rubati, e un uomo è stato fermato per aver messo in atto violenze. Le autorità continuano a indagare sulle modalità e sui motivi di ciascun episodio.

Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato tre persone in operazioni separate. I primi due arresti riguardano un uomo di 31 anni e uno di 32, entrambi di origine albanese e già conosciuti dalle forze dell’ordine. I due sono stati fermati dai Carabinieri della Stazione di Artena subito dopo un furto in un supermercato. Dai controlli è emerso che avevano colpito anche in un altro negozio a Colleferro. Il valore totale della merce rubata era di circa 600 euro, somma che è stata recuperata e restituita ai commercianti. I due sono stati portati nel carcere di Velletri con l’accusa di furto aggravato. È stata anche proposta per loro l’espulsione con il divieto di tornare nei comuni di Artena e Colleferro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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