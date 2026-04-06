Arrestato 41enne ad Anagni | dovrà scontare oltre un anno ai domiciliari

Un uomo di 41 anni è stato arrestato ad Anagni e dovrà scontare più di un anno di domiciliari. L’arresto è avvenuto nel corso di controlli condotti dai Carabinieri, che intensificano le operazioni nella zona conosciuta come la “Città dei Papi”. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio per garantire la sicurezza pubblica.

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri nella cosiddetta “Città dei Papi”. Nei giorni scorsi, ad Anagni, i militari della locale Stazione hanno rintracciato e arrestato un 41enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria. L’uomo dovrà scontare una pena residua di 1 anno, 7 mesi e 26 giorni di reclusione in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte di Appello di Roma. Il provvedimento è definitivo e scaturisce da precedenti indagini che avevano portato alla sua condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Arrestato a Catania l’anarchico Giuseppe Sciacca: dovrà scontare oltre 4 anni di carcereABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato La Polizia di Stato di Catania ha eseguito l’arresto dell’anarchico Giuseppe Sciacca, in... Temi più discussi: Arrestato 41enne ad Anagni: dovrà scontare oltre un anno ai domiciliari; Arrestato 41enne ad Anagni: deve scontare oltre un anno per spaccio; Elicottero in volo e strade presidiate, comuni dei Monti Prenestini cinti d'assedio; Condanna Definitiva per l'Old Boy. Arrestato 41enne ad Anagni: deve scontare oltre un anno per spaccioL’uomo, coinvolto nell’operazione Old Boys, sconterà la pena ai domiciliari dopo le indagini dei carabinieri ... tunews24.it Anagni, minaccia di morte la madre per avere soldi da spendere in droga: arrestato 35enneAd Anagni un 35enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito e minacciato di morte la madre per ottenere 230 euro. ilquotidianodellazio.it Evade dai domiciliari per colpire di nuovo la stessa abitazione: arrestato 41enne a Cirò Marina - facebook.com facebook Armi e munizioni nel fienile, 41enne arrestato a Silius. Operazione dei carabinieri di Gerrei con lo Squadrone Cacciatori di Sardegna #ANSA x.com