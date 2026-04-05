Hockey pista | l’Italia lotta ma la Coppa delle Nazioni va all’Argentina Azzurri sconfitti con onore in finale

L’Italia ha affrontato con determinazione la finale della Coppa delle Nazioni 2026 di hockey su pista, arrivata alla sua settantesima edizione. Dopo una partita combattuta, gli azzurri si sono dovuti arrendere all’Argentina, che ha conquistato il trofeo. La squadra italiana ha dimostrato impegno e tenacia durante tutto l’incontro, che si è concluso con la vittoria degli avversari.

Una buonissima Italia lotta a lungo, ma poi è costretta a cedere il passo all’Argentina nella Finale valida per la Coppa delle Nazioni 2026, celeberrima competizione di hockey su pista arrivata alla sua edizione numero settanta. Si conclude dunque con una sconfitt a l’avventura della spedizione azzurra che non cancella quanto di buono fatto nel weekend e che proietta i nostri ragazzi verso una grande stagione. Fondamentalmente il goal che ha indirizzato la partita è stato siglato al 17:06, arrivato grazie ad una bordata di Danilo Rampulla Velasquez. Un timbro che non scoraggia la formazione di Alessandro Bertolucci, la quale va alla ricerca disperata del pareggio proponendo delle ottime manovre offensive alzando la saracinesca al momento giusto ogni qual volta i sudamericani si rendono pericolosi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey pista: l’Italia lotta, ma la Coppa delle Nazioni va all’Argentina. Azzurri sconfitti con onore in finale Hockey pista, Coppa delle Nazioni: l’Italia batte la Spagna ed è in finale! Ostacolo ArgentinaLa Coppa delle Nazioni vede ancora l’Italia come protagonisti assoluti del torneo: gli Azzurri vincono ancora e si qualificano per la finale Ci... Hockey pista, Coppa delle Nazioni: super Italia contro l’Argentina. Si vola in semifinaleL’Italia continua a fare bene nella Coppa delle Nazioni di hockey su pista: gli Azzurri vincono e convincono contro l’Argentina. Temi più discussi: Stellare Italia: è in Finale nella 70a Coppa delle Nazioni. Alle 21:30 a Pasqua contro l'Argentina in diretta www.fisrtv.it; Hockey pista: Italia da sballo! Spagna al tappeto: finalissima contro l’Argentina alla Coppa delle Nazioni; Italia da sogno, stasera la semifinale con la Spagna alla Coppa delle Nazioni 2026 di Montreux; Italia in Semifinale alla 70a Coppa delle Nazioni. Seconda vittoria contro Montreux. Hockey pista: Italia da sballo! Spagna al tappeto: finalissima contro l’Argentina alla Coppa delle NazioniAl termine di una semifinale spettacolare, clamorosa e infinita, l'Italia dell'hockey su pista ce l'ha fatta. La squadra allenata da Alessandro Bertolucci ... oasport.it Hockey pista, Coppa delle Nazioni: l’Italia batte la Spagna ed è in finale! Ostacolo ArgentinaLa Coppa delle Nazioni vede ancora l'Italia come protagonisti assoluti del torneo: gli Azzurri vincono ancora e si qualificano per la finale ... sportface.it HOCKEY SU PISTA COPPA DELLE Per giocatore dell'Amatori Checco Compagno ispira l'Italia: facebook