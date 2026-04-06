Anche nella pallavolo si gioca troppo?
Martedì 14 marzo 2026, Milano ha vinto la prima gara delle semifinali di pallavolo contro Scandicci in trasferta, invertendo il vantaggio del fattore campo. La partita si è svolta in un clima teso, con le due squadre che si sono affrontate senza pause. La vittoria di Milano ha portato a una svolta nella serie, lasciando aperte le possibilità di qualificazione.
Firenze, 14 marzo 2026. Milano ha appena vinto gara-1 delle semifinali in casa di Scandicci, un colpo di scena nella serie play-off che fa saltare subito il fattore campo. La sua capitana, Paola Egonu, sta giocando una grande stagione, la migliore da quando è tornata in Italia e in questa semifinale ha toccato addirittura il 57% di positività in attacco. Potrebbe andare ai microfoni di Rai Sport a godersi la vittoria e i complimenti, ma il suo discorso si sposta subito altrove. Egonu esordisce parlando di «acciacchi e stanchezza» accusati dopo l’andata dei quarti di Champions, persi 2-3 col Vakifbank, usando il suo peso mediatico per lamentarsi di un calendario sempre più compresso. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
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