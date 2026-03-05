In Valtellina a rugby si gioca e si vince anche sott' acqua

In Valtellina, il rugby subacqueo ha ottenuto un risultato importante ai Campionati Italiani 2026, che si sono svolti a Jesi. La squadra locale, Valtellina Sub, ha partecipato alla competizione, che ha seguito l’edizione del 2025 a Milano, e ha portato a casa una vittoria significativa. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da tutta Italia.

Grande risultato per il Valtellina Sub ai Campionati Italiani 2026 di rugby subacqueo, andati in scena a Jesi, succeduti all'edizione disputata a Milano nel 2025. La squadra valtellinese conquista uno storico terzo posto, riconfermandosi - dopo il podio già ottenuto lo scorso anno - tra le realtà più solide e in crescita del panorama nazionale. L'edizione 2026 ha visto la partecipazione di sette squadre, due in più rispetto agli anni passati, confermando la crescita e la vitalità di un movimento che, pur restando ancora di nicchia in Italia, continua a svilupparsi con determinazione. La predominanza delle grandi città è stata evidente: due formazioni di Milano, due di Firenze, una squadra di Jesi e ben due squadre del Valtellina Sub.