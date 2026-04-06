Alpini di Biella a Genova 2026 | sfilerà un faro di pace

Gli Alpini di Biella si stanno preparando per l’Adunata di Genova nel 2026, dove sfileranno con un messaggio di pace. Nell’occasione, il presidente del gruppo ha rivolto gli auguri di Pasqua ai membri e alla comunità. La partecipazione è confermata e il gruppo si sta organizzando per l’evento che si terrà tra circa tre anni.

Gli Alpini di Biella si preparano a partecipare all’Adunata di Genova 2026 portando un messaggio di concordia, in concomitanza con gli auguri per la Pasqua lanciati dal loro presidente Marco Fulcheri. L’iniziativa nasce dalla volontà di legare il concetto di rinascita pasquale a un impegno concreto per la serenità collettiva. Il gruppo biellese intende trasformare l’evento commemorativo in un’occasione per promuovere la fratellanza, partendo dai valori di sostegno e assistenza che caratterizzano l’associazione nelle situazioni più complesse. Un vessillo di pace per l’appuntamento di Genova. Il programma per l’Adunata di Genova 2026 prevede un gesto simbolico molto preciso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alpini di Biella a Genova 2026: sfilerà un “faro di pace Genova ricorda la Battaglia di Nikolajewka e il sacrificio degli AlpiniDomenica mattina, 25 gennaio, Genova ha commemorato l’anniversario della Battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943 durante la tragica... Modena tesse la pace, un grande 'tappeto' sfilerà in via Emilia contro la guerraSabato 28 marzo la società civile e l'Amministrazione comunale si ritroveranno in Largo Sant'Agostino per un'azione collettiva che culminerà in un... Temi più discussi: Scuole chiuse per l’adunata degli alpini a Genova: la decisione sul tavolo delle autorità; Adunata nazionale degli alpini, dalla Regione 800 mila euro ad ANA per la candidatura di Verona; 850 chilometri a piedi per arrivare fino a Genova, ci metterà 37 giorni; Mountain Wilderness, in montagna meno consumo e più consapevolezza. Vi racconto il nuovo cammino verso la vetta. Gli alpini di Biella sono pronti per l’adunata di Genova 2026In occasione della Pasqua e in vita dell'Adunata di Genova, gli Alpini di Biella hanno rivolto un messaggio di pace ... laprovinciadibiella.it Alpini cantano di nuovo Faccetta nera a Biella, proteste: Togliete questa robaAlcuni alpini a Biella sono stati ripresi mentre cantavano Faccetta Nera davanti a un bar. Nel video si sente la voce di una donna che in tono seccato chiede: Potete togliere sta roba?. Si tratta ... fanpage.it Alpini Biella: inaugurata la nuova veste del bar della sezione, uno spazio rinnovato per la comunità È stata inaugurata la versione 2026 del bar della Sezione Alpini di Biella, uno spazio completamente rinnovato che rappresenta non solo un luogo di incontro, facebook