Alpine A390 | la fastback elettrica è ordinabile

Alpine ha annunciato l'inizio delle vendite della nuova A390, una vettura elettrica di tipo fastback a cinque posti. La berlina rappresenta un passo avanti per il marchio, che amplia l'offerta oltre le sportive classiche. La vettura è ora disponibile per l'ordine, segnando un nuovo capitolo nella produzione del costruttore. La A390 si distingue per il suo design e per la propulsione elettrica, introducendo un modello più pratico nel segmento.

(Adnkronos) – Alpine apre una nuova fase della propria evoluzione elettrica con la A390, una fastback a cinque posti che amplia il raggio d’azione del marchio oltre le sportive tradizionali. Gli ordini sono ufficialmente aperti anche in Italia, con un posizionamento che punta a coniugare prestazioni elevate e maggiore fruibilità quotidiana. È un passaggio importante per. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Alpine apre gli ordini della sport fastback A390. Progettata e prodotta in Francia in tutti i suoi componenti #ANSAmotori #ANSA x.com