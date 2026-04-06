Jamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan dal 2006, ha inviato una lettera ai soci in cui segnala che il rischio di perdite sui prestiti al settore privato potrebbe essere superiore alle stime attuali. Nel documento, Dimon evidenzia anche una certa immobilità da parte dell’Europa riguardo alle questioni finanziarie e ai crediti in sofferenza. La comunicazione si concentra sulla possibilità di un aumento dei crediti deteriorati nel prossimo futuro.

Jamie Dimon, alla guida di JPMorgan dal 2006, avverte i soci attraverso la sua missiva annuale: il rischio di perdite sui prestiti al settore privato potrebbe superare le previsioni attuali. Il manager di Wall Street evidenzia un calo della qualità nei criteri di erogazione dei finanziamenti. Questo indebolimento generalizzato rende i bilanci dei creditori più vulnerabili rispetto alle stime circolanti. Le cause risiedono in valutazioni troppo ottimistiche sulle capacità future dei debitori e in accordi contrattuali meno rigidi. Dimon segnala inoltre l’abuso dei pagamenti in natura, noti come PIK, che permettono a chi riceve il credito di rimandare i rimborsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme Dimon: tra crediti a rischio e l’immobilismo dell’Europa

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