Alessandro Bastoni spera che si chiudi in fretta | clamorose voci dalla Spagna

Alessandro Bastoni avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi al Barcellona, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo. La società catalana sarebbe interessata a ingaggiare il difensore, che attualmente si trova in una fase di trattative. La possibile operazione coinvolgerebbe un accordo tra le parti, mentre il giocatore avrebbe manifestato la speranza di arrivare a una soluzione in tempi rapidi. La trattativa resta in corso, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

Alessandro Bastoni ha deciso: vuole proseguire la carriera nel Barcellona. Secondo il Mundo Deportivo, il quasi 27enne difensore dell'Inter è entusiasta all'idea di giocare in blaugrana e spera che l'operazione si chiuda in fretta: per Bastoni è il momento giusto per lasciare la serie A e il Barcellona rappresenta l'opzione migliore, al punto da essere pronto a fare tutto il possibile perché si arrivi a un accordo fra tutte le parti. L'idea di giocare al fianco di Yamal affascina il centrale nerazzurro, consapevole che in estate l'Inter potrebbe decidere di cedere un calciatore importante per rinnovare la rosa e anche per questo si augura che il Barça acceleri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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