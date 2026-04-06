Durante un’intervista a Domenica In, Agostina Belli ha raccontato che da cinquant’anni cerca di scoprire chi abbia ucciso sua madre, scomparsa all’età di 53 anni. La protagonista dello spettacolo ha ricordato il lungo percorso investigativo e le difficoltà incontrate nel tentativo di risalire alle responsabilità. La sua testimonianza si è concentrata sull’impegno personale e sulla vicenda familiare legata a quell’evento irrisolto.

Agostina Belli ha rivelato durante una partecipazione a Domenica In l’estenuante ricerca di cinquanta anni per identificare l’assassino di sua madre, scomparsa all’età di 53 anni. L’attrice ha descritto un percorso traumatico fatto di minacce telefoniche e ostacoli istituzionali nel tentativo di risolvere un delitto rimasto impunito. Il racconto parte dal ritratto di una donna solare che gestiva un’attività di affittacamere nei pressi di Milano, rivolta principalmente a ferrovieri e studenti. A causa della natura aperta della sua abitazione, che ricordava l’accoglienza di un hotel, era soprannominata Mami da chiunque vi transitasse. L’ambiente domestico della madre era un centro di aggregazione dove le persone si recavano per utilizzare il telefono o guardare la televisione, in un’epoca precedente alla diffusione dei dispositivi mobili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agostina Belli: 50 anni di caccia al killer di sua madre

Leggi anche: “Da 50 anni cerco il killer di mia madre. Mi minacciavano al telefono: ‘Smettila o farai la stessa fine’, anche la polizia mi disse di non cercare”: così Agostina Belli a Domenica In

‘Da 50 anni cerco l’assassino di mia madre’: il racconto choc di Agostina Belli a Domenica InCosa ha raccontato Agostina Belli a Domenica In? Non è una semplice intervista, ma un viaggio dentro una ferita mai chiusa.

Temi più discussi: Agostina Belli: Da 50 anni cerco il killer di mia madre. Mi minacciavano al telefono: Smettila o farai la stessa fine; Domenica In 2025/26 - Puntata del 05/04/2026 - Video; Agostina Belli e il mistero della madre assassinata: Da 50 anni cerco il colpevole, mi minacciavano di morte; Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del programma di Mara Venier in onda il 5 aprile.

Da 50 anni cerco il killer di mia madre. Mi minacciavano al telefono: ‘Smettila o farai la stessa fine’, anche la polizia mi disse di non cercare: così Agostina ...L'attrice a Domenica In rivela il dramma che ha segnato la sua vita e le minacce ricevute durante le sue indagini personali ... ilfattoquotidiano.it

Agostina Belli e il mistero della madre assassinata: Da 50 anni cerco il colpevole, mi minacciavano di morteAgostina Belli a Domenica In racconta il mistero irrisolto della morte di sua madre: 50 anni di indagini, minacce di morte, un cane avvelenato e una pistola ... fanpage.it

Da 50 anni cerca il colpevole dell’omicidio di sua madre, trovata morta in casa. Agostina Belli racconta minacce, un cane avvelenato e una pistola comprata per difendersi. E quei messaggi con voce camuffata che le intimavano di fermarsi non si sono mai fer facebook