Agostina Belli ha condiviso a Domenica In un racconto che dura da mezzo secolo, parlando della sua ricerca dell’assassino di sua madre. La attrice ha descritto il dolore e la costante attesa di risposte, parlando di un episodio che ha segnato profondamente la sua vita. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di dolore personale e di una vicenda mai risolta nel tempo.

Cosa ha raccontato Agostina Belli a Domenica In?. Non è una semplice intervista, ma un viaggio dentro una ferita mai chiusa. Ospite di Domenica In, Agostina Belli ripercorre la sua vita tra carriera, dolore e ossessioni che non l’hanno mai abbandonata. Al centro di tutto, una storia che sembra uscita da un film, ma che è tragicamente reale: l’omicidio della madre e una verità mai trovata. Il rapporto con la madre: tra distanza e riscoperta. Il legame con la madre non è stato semplice. Poco affetto, poca vicinanza. Eppure, col tempo, qualcosa cambia. “Mamma aveva 53 anni quando è morta”, racconta. Una donna conosciuta da tutti, che affittava camere e aveva una casa sempre aperta, tanto da essere chiamata “Mami”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Da 50 anni cerco l’assassino di mia madre’: il racconto choc di Agostina Belli a Domenica In

“Cerco la cannabis terapeutica per le cure di mia madre ma in città non si trova”Forlì, 26 gennaio 2026 – Quando una terapia è prevista dalla legge ma non dal territorio, il peso è tutto sulle spalle delle famiglie.

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Temi più discussi: Albula pulito, anatre salvate a San Benedetto. La Picenambiente in azione sull'alveo; A Domenica In tra gli ospiti Claudio Bisio e Chiara Celotto, Massimiliano Gallo e Shalana Santana, Agostina Belli; Rotary, raccolta alimentare ad Ancona per sostenere 160 famiglie: il sindaco Silvetti in prima linea; Ancona, da consigliere comunale a rapper: la canzone di Barca diventa virale.

Agostina Belli a Domenica In: Cerco l’assassino di mia madre da 50 anni | Non era coccolosa con meAgostina Belli è ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai, attrice che per molti ha rappresentato un’icona in sensualità nel tempo. Ho iniziato a fare la modella da ragazza, a Milano non c’era il ... ilsussidiario.net

Agostina Belli: «Da 50 anni cerco il killer di mia madre. Mi minacciavano al telefono: Smettila o farai la stessa fine»Agostina Belli si è raccontata a cuore aperto nello studio di Domenica In, ripercorrendo alcuni dei momenti più delicati della ... msn.com

Ospiti: Claudio Bisio, Massimiliano Gallo, Shalana Santana, Enzo Avitabile, Agostina Belli, Franco Nero e Rosario Miraggio facebook

#DomenicaIn Claudio Bisio si racconterà e presenterà la nuova fiction #UnoSbirroInAppennino Ospiti anche: Chiara Celotto Massimiliano Gallo Shalana Santana Enzo Avitabile Rosario Miraggio Agostina Belli Franco Nero Pino Strabioli Don Davide Banzat x.com