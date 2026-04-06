Agevolazioni fiscali e nuovi investimenti | le chiavi per la modernizzazione delle aziende locali

Lo scorso 30 marzo, un evento ha riunito imprese locali e rappresentanti di istituzioni finanziarie per discutere delle agevolazioni fiscali e delle opportunità di investimento disponibili. L’incontro, promosso da una banca di credito cooperativo in collaborazione con altri enti del settore, ha fornito informazioni dettagliate sulle misure di incentivazione agli investimenti destinate alle aziende della zona. Durante l’appuntamento sono stati analizzati diversi strumenti di sostegno e finanziamento per favorire la modernizzazione delle imprese.

Lo scorso 30 marzo Bcc Romagnolo, in collaborazione con Bcc Leasing e GruppoBcc Iccrea, ha promosso un incontro di approfondimento rivolto alle imprese del territorio, con l’obiettivo di fornire un quadro chiaro e aggiornato delle principali misure di incentivazione agli investimenti, tra cui iper-ammortamento e Nuova Sabatini. L’iniziativa si è svolta presso la nuova sala hospitality del Cesena Fc, la Pages Lounge. L’incontro ha visto l’intervento di voci esperte: il direttore generale di Bcc Romagnolo Fausto Poggioli e Gianluca De Candia, amministratore delegato di Prime Advisor, società di consulenza specializzata in finanza agevolata e incentivi fiscali per le imprese. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Tram: ecco come ottenere le agevolazioni fiscali per le imprese che si trovano lungo i cantieriIl Comune di Padova ha reso noti sul proprio portale istituzionale i dettagli relativi alle tempistiche e alla localizzazione dei cantieri per la... Temi più discussi: Lavoratori rimpatriati, cambiano le agevolazioni fiscali: le novità; Agevolazioni fiscali e nuovi investimenti: le chiavi per la modernizzazione delle aziende locali; Decreto Fiscale 38/2026 – Le misure fiscali d’interesse per il settore - ANCE; Le novità del Decreto Fiscale fra sorte degli esodati 5.0 e iperammortamento. Detrazioni figli a carico 2026: nuovi limiti di età e cosa cambia nel 730Ci sono nuovi limiti di età da considerare per quanto riguarda le detrazioni dei figli a carico: scopriamo di più a riguardo. finanza.com Detrazioni fiscali 2026: la mappa completa aggiornataDal 730 2026 debutta il quoziente familiare con tetti alle detrazioni per redditi elevati. Nuove regole per bonus casa, figli a carico fino a 30 anni e spese sanitarie senza limiti. Guida pratica alle ... footballnews24.it Bonus ristrutturazioni ed ecobonus 2025-2026: chi può usarli e quanto valgono Il bonus ristrutturazioni e l'ecobonus sono le due principali agevolazioni fiscali per chi... - facebook.com facebook Imprese, Professionisti e Partite IVA: tutti gli incentivi • Agevolazioni fiscali, crediti d’imposta, incentivi occupazione, fondi innovazione: tutte le misure 2026 per aziende, autonomi e professionisti in Italia. x.com