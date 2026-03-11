affari tuoi vincita certa per il napoletano antonio che sul finale regala un cornetto a de martino

Un concorrente napoletano ha partecipato a Affari Tuoi, scegliendo di mantenere il pacco numero 1 invece di accettare un’offerta di 80 mila euro. Durante la puntata, alla fine dell’estrazione, ha regalato un cornetto a De Martino. La sua avventura si è conclusa con una vincita certa, confermando la sua scelta iniziale.

Sulla scia del successo dell'umbra Brenda, che ha sbancato Affari Tuoi con una grossa cifra, la Campania non è stata certamente da meno. Il protagonista della puntata dell'11 marzo è stato Antonio, in compagnia dei suoi due figli gemelli. Quindi, anziché essere in due, questa volta erano in tre. Il finale è stato avvincente perché il concorrente si è ritrovato di fronte a una vincita certa. Antonio è originario di Napoli. È in pensione dopo una vita come agente di commercio, durante la quale ha venduto elettrodomestici e televisori. Attualmente fa parte dell'Associazione Nazionale Carabinieri in qualità di volontario. Con lui c'erano i figli Chiara e Claudio, gemelli. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

