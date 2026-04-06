Addio a Rosetta Scopelliti morta la stimata docente sorella del giudice Antonino

Da reggiotoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparsa Rosetta Scopelliti, docente di lettere nei licei e sorella del giudice Antonino, assassinato nel 1991 durante il maxiprocesso contro Cosa Nostra. Figura nota per il suo ruolo nelle scuole e per il legame familiare con il giudice, la sua morte rappresenta la perdita di una presenza riconosciuta nel mondo dell’istruzione e della memoria collettiva. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso.

Morta la professoressa di lettere che nella sua lunga carriera nel liceo scientifico Da Vinci di Reggio Calabria è stata figura importante didattica e umana per diverse generazioni di studenti della città Se ne va una figura di riferimento per varie generazioni di giovani. È morta Rosetta Scopelliti, stimata docente di lettere nei licei e sorella del giudice Antonino, ucciso nel 1991 mentre era impegnato nel maxiprocesso di Cosa Nostra. Lutto anche a Campo Calabro, comune di origine della stimatissima docente, che era anche una presenza attiva nell'ambiente della parrocchia e del volontariato. I funerali si svolgeranno domani, martedì 7 aprile, alle ore 15 presso la chiesa di Santa Maria Maddalena di Campo Calabro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Addio a Rosetta Scopelliti: tra cultura, legalità e memoriaReggio Calabria saluta Rosetta Scopelliti, docente di Lettere del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, scomparsa il 6 aprile 2026.

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