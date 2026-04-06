Una missione congiunta tra l’Ics di Alessandria e la Croce Rossa Guineana si è conclusa nella prefettura di Faranah, in Guinea, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di igiene e di accesso all’acqua nella zona. Durante le attività, sono stati effettuati interventi per potenziare le infrastrutture idriche e promuovere pratiche di igiene tra la popolazione locale. La collaborazione tra le due organizzazioni ha coinvolto diverse attività sul territorio.

Una missione congiunta tra l’Ics di Alessandria e la Croce Rossa Guineana ha appena terminato le attività nella prefettura di Faranah per potenziare l’igiene e l’accesso idrico. L’intervento, svoltosi tra il 27 marzo e il 3 aprile, ha portato infrastrutture e formazione in tre villaggi della sotto-prefettura di Beindou. Mohamed Ed Derras e Giovanni Mercurio, rappresentanti dell’Istituto Cooperazione e Sviluppo di Alessandria, hanno coordinato i sopralluoghi insieme ai delegati della Croce Rossa Guineana. Il lavoro si è concentrato su un modello di cooperazione paritaria, dove le necessità delle comunità locali guidano l’azione degli operatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua e salute in Guinea: il ponte tra Alessandria e Faranah

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