Aalesund-Fredrikstad martedì 07 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Martedì 7 aprile 2026 alle 19:00 si gioca il match tra Aalesund e Fredrikstad, valido per il terzo turno dell’Eliteserien norvegese. La sfida si svolge allo stadio di Aalesund, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote di scommessa disponibili. Si tratta di un incontro tra una squadra di recente promozione e il team ospite, che cercano punti importanti per la classifica.

Posticipo del terzo turno di Eliteserien norvegese che vede il neopromosso Aalesund affrontare in casa il Fredrikstad. I Tangotrøyene sono tornati in massima serie dopo 2 anni di purgatorio grazie al lavoro di Rekdal, rilanciatosi dopo la breve e sfortunata parentesi cipriota con l’Omonia Nicosia. Squadra che ha mantenuto l’ossatura della scorsa stagione, partendo con 1 punto in 2 partite. Gli Aristokraterne invece hanno dato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Aalesund-Fredrikstad (martedì 07 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Aalesund-Fredrikstad (martedì 07 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiPosticipo del terzo turno di Eliteserien norvegese che vede il neopromosso Aalesund affrontare in casa il Fredrikstad. Argomenti più discussi: Eliteserien: Aalesund-Fredrikstad; Campionato norvegese, quote e pronostico di Aalesund-Fredrikstad; Aalesund-Fredrikstad (martedì 07 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Aalesund-Fredrikstad martedì 07 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici. Campionato norvegese, il pronostico di Aalesund-FredrikstadUn pareggio, una sconfitta e nessuna vittoria per l’ Aalesund, una vittoria, una sconfitta e nessun pareggio per il Fredrikstad. Il terzo turno di questo nuovo campionato norvegese mette di fronte due ... corrieredellosport.it Aalesund-Fredrikstad (martedì 07 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/825Cdve #scommesse #pronostici x.com