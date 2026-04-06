Aalesund-Fredrikstad martedì 07 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 7 aprile 2026 alle 19:00 si giocherà il match tra Aalesund e Fredrikstad, valida per il terzo turno dell’Eliteserien norvegese. Si tratta di un incontro che vede il neopromosso Aalesund affrontare in casa la squadra di Fredrikstad. La partita si svolgerà in un orario serale e rappresenta una delle sfide di questa fase del campionato nazionale.

Posticipo del terzo turno di Eliteserien norvegese che vede il neopromosso Aalesund affrontare in casa il Fredrikstad. I Tangotrøyene sono tornati in massima serie dopo 2 anni di purgatorio grazie al lavoro di Rekdal, rilanciatosi dopo la breve e sfortunata parentesi cipriota con l’Omonia Nicosia. Squadra che ha mantenuto l’ossatura della scorsa stagione, partendo con 1 punto in 2 partite. Gli Aristokraterne invece hanno dato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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