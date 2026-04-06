A Venezia beccati senza il Qr code previsto scattate 58 multe a Pasquetta

Durante il terzo giorno del weekend di Pasqua a Venezia, gli agenti della polizia locale hanno controllato i visitatori in diversi punti della città e delle isolette, verificando il possesso del ticket d’ingresso necessario per entrare nel centro storico. In questa giornata sono state emesse 58 multe a persone trovate senza il Qr code richiesto per l’accesso. I controlli sono stati intensificati per tutto il giorno, anche nel giorno di Pasquetta.

Nel terzo giorno conclusivo del weekend di Pasqua che ha compreso il lunedì dell'Angelo, gli agenti della polizia locale posizionati in vari punti della città hanno verificato il possesso del ticket d'ingresso previsto per l'accesso dei visitatori al centro storico e isole. Si va verso un progressivo calo delle situazioni non a norma, anche per effetto delle "diffide", ovvero dei controlli e delle informazioni fornite agli interessati dai verificatori che, durante il 2024 primo anno sperimentale e in parte durante il 2025, il secondo con il contributo d'accesso, hanno istruito i turisti senza necessariamente sanzionare.... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Qr code e controlli: tessere carburanti, cosa cambia e quali multe si rischianoIl passaggio dalle tradizionali tessere carburanti al sistema digitale basato su Qr code entra ora nella sua fase decisiva. Ritorno a casa senza incubo code: l'autostrada deserta nel giorno di Pasquetta (IL VIDEO)Il video pubblicato sulla pagina Facebook "Suolo Libero" e la paura per quando l'autostrada verrà completata anche in Brianza Rientro a casa dopo il...