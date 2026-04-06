AAA Cercasi nuove facciate per realizzare murales

Nel borgo di Riparbella è aperta una selezione pubblica per individuare facciate di proprietà privata disponibili a ospitare murales. L’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso sull’albo pretorio, invitando i proprietari interessati a presentare manifestazioni di interesse. L’obiettivo è ampliare le superfici destinate a opere d’arte urbana attraverso questa iniziativa. La ricerca riguarda spazi che possano essere utilizzati per realizzare nuovi murales nel centro storico.

Scatta la ricerca di nuove facciate da trasformare in opere d’arte nel borgo di Riparbella. L’amministrazione comunale ha pubblicato sull’albo pretorio l’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse per reperire ulteriori spazi di proprietà privata per la realizzazione di nuovi murales. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Restyling di corso Fratelli Cervi, dopo l'estate partono i lavori: idea murales sulle facciate delle caseIncontro in Municipio della sindaca Angelini con operatori economici, residenti e progettisti: confermato il progetto delle vele per fare ombra e... Murales da Guinnes Record sulla facciata del carcere: dipinte 'nuove voci'Studenti, docenti, professionisti, associazioni culturali e realtà del territorio stanno arricchendo di contenuti il Muro della Libertà, l’opera... Argomenti più discussi: AAA cercasi gol!; AAA cercasi volontari per i ‘41° Giochi Nazionali Estivi – Special Olympics’ in programma dal 19 al 24 maggio 2026 a Lignano Sabbiadoro; AAA cercasi gatti neri a Follonica: il BarLume apre il casting felino; AAA, energia per Cybertruck cercasi (astenersi perditempo). SAVE THE DATE Giovedì ti aspettiamo alla tappa di Treviso “Imprese e sostenibilità: cercasi nuovi talenti", un momento di confronto dedicato alla trasformazione del mercato del lavoro e al ruolo delle imprese nell’attrarre e valorizzare le nuove generazioni. facebook