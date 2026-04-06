Negli ultimi anni, Telegram è diventata una delle app di messaggistica più popolari, con milioni di utenti che condividono messaggi, immagini e file ogni giorno. Tuttavia, ci sono alcune azioni da evitare assolutamente per proteggere la propria privacy e sicurezza. Questa lista comprende comportamenti sconsigliati che possono mettere a rischio i dati personali o creare problemi legali. Ecco dieci cose da non fare mai su Telegram.

Negli ultimi anni Telegram si è affermata come una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate al mondo. Merito della sua flessibilità, delle numerose funzioni avanzate e di una percezione diffusa di maggiore libertà rispetto ad altre app. Gli va riconosciuto il merito di aver spronato la concorrenza (leggi Whatsapp ) ad agire sul fronte delle funzionalità a colpi di chat segrete, notifiche in caso di screenshot per le foto a scomparsa e a una cifratura dei messaggi a prova di hacker. Tuttavia, proprio queste caratteristiche la rendono anche un ambiente complesso, dove è facile commettere errori che possono compromettere la privacy, la... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 10 cose da non fare su Telegram, mai

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