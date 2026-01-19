virus intestinali quanto durano e le 9 cose da non fare mai

I virus intestinali causano sintomi come crampi, nausea e vomito, e sono più comuni durante la stagione influenzale. La durata può variare, ma conoscere le tempistiche e le corrette precauzioni è importante. In questo articolo, analizzeremo quanto durano i virus intestinali e le nove cose da evitare assolutamente per favorire il recupero e prevenire complicazioni.

Crampi addominali, nausea, vomito e scariche: in piena stagione influenzale i virus intestinali colpiscono duro. “I più comuni sono il Norovirus, frequente in particolare negli adulti e molto contagioso, il Rotavirus, diffuso soprattutto nei bambini, gli Adenovirus enterici e gli Astrovirus. Si trasmettono per via oro-fecale, attraverso mani, superfici, cibi o acqua contaminati e stanno circolando diffusamente”. Parola del virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano, che analizza sintomi e durata di questi malanni, spiegando a LaSalute di LaPresse le 9 cose da non fare mai e come comportarsi con questi patogeni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

