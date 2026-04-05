Jessica Pegula ha vinto la finale del torneo WTA 500 di Charleston, confermandosi campionessa dell’edizione 2026. La giocatrice americana ha dominato l’incontro e ha ottenuto il suo undicesimo titolo in carriera, il secondo della stagione dopo quello vinto a Dubai. La vittoria è arrivata un anno dopo il successo precedente sulla stessa superficie, la terra grigia.

Jessica Pegula si conferma la campionessa del WTA 500 di Charleston. Un anno dopo l’americana si ripete sulla terra grigia, conquistando quello che è il suo undicesimo titolo della carriera, il secondo stagionale dopo quello a Dubai. Dopo aver sofferto ad ogni partita, la finale è stata molto tranquilla per la numero cinque del mondo, che ha dominato contro l’ucraina Yuliia Starodubtseva, imponendosi in due set con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e ventitré minuti di gioco. Una finale dunque a senso unico per Pegula almeno nel punteggio, ma l’americana ha comunque annullato sette delle otto palle break concesse. Resta comunque un torneo eccezionale quello di Starodubtseva, che non era alla sua prima finale della carriera nel massimo circuito e così ha raggiunto il suo best ranking (n°53 del mondo). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Charleston 2026, Pegula domina la finale e conferma il suo titolo

WTA Charleston 2026: incredibile Starodubtseva, batte Keys e sfiderà Pegula in finaleDa una parte la numero 1 del seeding, la favorita, che fatica sì, ma secondo un copione che, alla fine dei conti, era abbastanza prevedibile.

Charleston 2026: Pegula e Starodubtseva si sfidano per il trofeo WTA 500La terra verde di Charleston accoglie stasera, domenica 5 aprile 2026 alle 19:00, l’attesissima sfida che deciderà il trofeo del Credit One Open.

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La campionessa in carica Jessica Pegula si conferma anche nel 2026 a Charleston e trionfa in due set 6-2, 6-2 contro Starodubtseva Per l’americana è il quarto trofeo in singolare in un 500 facebook

È tempo di finale a Charleston Alle 19 Pegula sfida Starodubtseva per il secondo successo consecutivo a Charleston. L’ucraina va invece a caccia del suo primo titolo In diretta e in chiaro su SuperTennis x.com