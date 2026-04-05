Viaggio nelle palazzine Ater di via Londra tra degrado e atti vandalici

Nelle palazzine Ater di via Londra si trovano molte criticità che coinvolgono sia aspetti strutturali sia la gestione degli spazi comuni. Sono stati segnalati rifiuti abbandonati in strada, ascensori fuori uso, citofoni danneggiati e finestre rotte. La situazione riflette una serie di problemi che interessano l’aspetto manutentivo e il decoro degli edifici.

Rifiuti riversati in strada, carenze strutturali, ascensori non funzionanti, citofoni distrutti e finestre rotte. Sono solo alcuni dei disagi con cui i residenti delle palazzine Ater di via Londra, ad Aprilia, convivono da anni. Uno scenario di degrado che ha portato a una richiesta di aiuto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Ortola, parchi in preda al degrado. Discariche abusive e atti vandalici Leggi anche: Atti vandalici nelle pensiline degli autobus, vetri in frantumi: caccia ai responsabili Temi più discussi: Inflitrazioni d'acqua nella palazzina Ater, siamo con le bacinelle, la denuncia di un residente di via Basento [FOTO-VIDEO]; Montebelluna, serramenti nuovi nelle case ATER: oltre mezzo milione per ridurre i consumi; DEGRADO NELLA ZONA 167 DI APRILIA, IL SOPRALLUOGO DI FRATELLI D'ITALIA IN VIA LONDRA; Muro in via della Pila, Floris Pronti a diffidare l’Ater. Inflitrazioni d'acqua nella palazzina Ater, siamo con le bacinelle, la denuncia di un residente di via Basento [FOTO-VIDEO]La situazione di degrado si protrarrebbe ormai da 4 anni come segnala il cittadino pescarese che vive nella palazzina di edilizia residenziale pubblica ... ilpescara.it Crollo nella palazzina ATER, nove persone fuori casaDovranno rimanere fuori casa almeno per una settimana le nove persone evacuate per il crollo del tetto di una palazzina ATER di Grado. Dopo la messa in sicurezza i tecnici stanno valutando gli ... rainews.it Montebelluna | Restyling di una palazzina anni ’70: Ater investe 574 mila euro facebook Laurentino 38, l'ultimatum di Ater cade nel vuoto: il centro sociale occupato blocca i nuovi alloggi popolari ift.tt/zYE9HjK x.com