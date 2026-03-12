Enrica Bonaccorti e il legame indissolubile con la figlia Verdiana Quando disse | Finché io sto accanto a te non ti tocca nessuno

Enrica Bonaccorti parla del rapporto con sua figlia Verdiana, sottolineando come i ruoli siano cambiati nel tempo. La conduttrice afferma che ora è la figlia a decidere quando mangiare o andare a letto, descrivendo la loro relazione come più dolce e meno scontrosa rispetto al passato. Ha anche ricordato una frase che ha detto alla figlia:

Madre e figlia erano legate da un rapporto quasi simbiotico. Verdiana non ha mai lasciato sola la sua mamma durante la malattia: "Si sono un po’ invertiti i ruoli", disse la conduttrice in un'intervista “Sai, si sono un po’ invertiti i ruoli: è lei che mi dice quando mangiare o quando andare a letto. A volte abbiamo degli scatti, lei non io, e invece adesso non li ha più, è ancora più dolce”. Così Enrica Bonaccorti parlava della figlia Verdiana Bonaccorti nello studio di Verissimo lo scorso 14 dicembre. Ospiti di Silvia Toffanin, madre e figlia avevano raccontato il loro legame profondissimo, le cure che la conduttrice stava affrontando e la speranza di riuscire a superare la malattia. 🔗 Leggi su Today.it

Enrica Bonaccorti, chi è la figlia Verdiana e il legame che le ha unite fino all’ultimoLa scomparsa di Enrica Bonaccorti, avvenuta a 76 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia, ha riportato al centro dell’attenzione la figura...

Il ricordo di colleghi e amici: Silvia Toffanin (resterai per sempre nei nostri cuori) e Mara Venier (sarai sempre con me)La conduttrice di Non è la Rai si è spenta a 76 anni. Colleghe e amiche la ricordano con parole toccanti sui social. ilfattoquotidiano.it

«Sto bene, scrivere mi riempie la vita». Un mese fa il sorriso di Enrica Bonaccorti nell'ultima intervista in tvÈ passato solo un mese dall'ultima intervista di Enrica Bonaccorti in televisione, ambiente che la regina dei quiz negli anni aveva reso una seconda casa. Il 12 febbraio, ospite ... ilmessaggero.it

È morta Enrica Bonaccorti, attrice e icona tv anni ‘80. In questo video si racconta nel salotto de “La volta buona”: la lotta contro il tumore, la carriera, gli esordi. Guarda su RaiNews.it facebook

Enrica Bonaccorti, da "La lontananza" con Modugno al cinema #enricabonaccorti x.com