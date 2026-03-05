Trump vuole usare i curdi per far cadere l’Iran ma l’America li ha già traditi altre volte

Le milizie curde iraniane hanno avviato un’operazione nel nord-ovest dell’Iran, tentando di suscitare una rivolta popolare. Nel frattempo, si parla di una strategia di Trump che mira a sfruttare i curdi per indebolire l’Iran, anche se in passato gli Stati Uniti hanno già deluso le forze curde in altre occasioni.

Le milizie curde iraniane avrebbero iniziato un’offensiva nel nord-ovest del Paese con l’obiettivo di scatenare un’insurrezione popolare. Lo ha comunicato un funzionario dell’amministrazione Trump e la notizia, se confermata, farebbe seguito alle indiscrezioni riportate dalla stampa americana, ma anche dal Times of Israel, secondo le quali Donald Trump sarebbe intervenuto in prima persona per assicurare il suo appoggio. Già domenica il presidente avrebbe parlato al telefono con Masoud Barzani e Bafel Talabani, leader delle principali fazioni curde irachene che controllano i territori al di là del confine da dove far partire l’azione di terra. È evidente agli analisti che, al momento, l’assenza di forze di terra lascia all’Iran la possibilità di reggere e riorganizzare le strutture di comando. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

