Nelle ultime ore, un ex presidente ha pronunciato un messaggio diretto rivolto alle autorità iraniane, chiedendo l'apertura dello stretto di Hormuz. Ha affermato che se entro domani non si raggiunge un accordo, prenderà misure drastiche per imporre la propria volontà. La dichiarazione si inserisce in un clima di tensione crescente tra le parti, con segnali di possibile escalation nelle aree di interesse strategico.

Come da copione, Donald Trump dopo aver innescato la guerra, formula ultimatum per finirla. Ebbene, il presidente a stelle e strisce ha minacciato nuovamente didistruggere le infrastrutture vitali dell’Iran se Teheran non accetterà un accordo di pace e non riaprirà lo Stretto di Hormuz entro domani. Un giro di vite che sembra non voler attendere prese di tempo da parte del Paese degli ayatollah, che però considera a dir poco “disperato” l’ultimatum del tycoon. Intanto, infatti, la preoccupazione non sembra frenare il comando militare centrale iraniano che prosegue nei suoi bombardamenti: a poche ore dal proposta trumpiana, l’Iran ha colpito con missili e droni Israele e Kuwait. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump minaccia l’Iran: “Aprite Hormuz, bastardi: accordo entro domani o devasto tutto”

Trump minaccia: «Aprite Hormuz, bastardi. Accordo subito o devasto tutto e prendo il petrolio». «Drone Usa partito da Sigonella»Nelle ultime ore i sistemi di tracciamento hanno registrato «una missione di particolare interesse» condotta da un drone decollato dalla base...

Trump minaccia: "Aprite Hormuz, bastardi. Accordo subito o devasto tutto e prendo il petrolio" | Voci sul ricovero: Casa Bianca negaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington temeva che l'Iran avesse preso in ostaggio il pilota del jet abbattuto,...

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

Temi più discussi: L’Iran respinge l’ultimatum di Trump; Trump, minaccia finale all'Iran: Se non c'è accordo distruggiamo centrali elettriche e pozzi di petrolio; Trump minaccia Teheran, l’Iran rilancia e Hormuz resta il nodo globale; Trump minaccia l’Iran: Aprite lo Stretto o vivrete l’inferno. Ma credo che domani ci sarà l’accordo. Teheran: Stai bruciando l’America.

Trump minaccia ancora l’Iran: Aprite Hormuz o prendo il petrolio. Ma apre al dialogo: Credo accordo entro domaniTensioni Usa-Iran alle stelle: Trump minaccia attacchi a centrali elettriche e ponti in caso di mancata apertura dello Stretto, mentre Teheran reagisce accusando Washington di trascinare gli Usa in u ... msn.com

Medio Oriente, Trump minaccia le centrali elettriche e i ponti in Iran: 'Aprite lo Stretto'. Mosca: 'Basta ultimatum'Il presidente Usa: 'Abbiamo salvato il membro dell'equipaggio/ufficiale dell'F-15, gravemente ferito e davvero coraggioso'. Conferenza stampa domani sulla missione di recupero del militare. Il New Yor ... ansa.it

Donald Trump ha minacciato via social un attacco “martedì” a centrali elettriche e ponti in Iran se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. “Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e del Ponte, tutto in uno. Aprite il maledetto Stretto, pazzi basta facebook

MEDIO ORIENTE | Trump ha dichiarato a Fox News di ritenere che vi sia una "buona probabilità" di raggiungere un accordo con l'Iran domani. Poche ore prima, su Truth aveva minacciato: "Aprite lo stretto di Hormuz o vivrete l'inferno". #ANSA x.com