Tra Lazio e Parma un punto a testa | l' anticipo dell' Olimpico

Nell'anticipo all'Olimpico, Lazio e Parma si sono trovate di fronte senza riuscire a superarsi, chiudendo con un pari. La squadra di casa ha recuperato lo svantaggio iniziale e ha portato a casa un punto, dimostrando solidità soprattutto nella ripresa. La partita si è conclusa senza gol nei primi tempi e senza occasioni di calcio spettacolo.

Solo un pari contro il Parma, niente poker: la Lazio rimedia un punto in rimonta ma gioca un'altra partita seria sopratutto nella ripresa. Apre Delprato, 1-1 di Noslin, sempre lui, come all'andata quando, però, una sua rete valse la vittoria in nove contro undici. Benino sul campo, la solita tristezza sugli spalti con poche presenze per lo sciopero contro la gestione del presidente Lotito. Difficile capire come si potrà uscire da questa situazione di stallo, le previsioni sono nefaste, i tifosi non si presentano più allo stadio, probabile anche il boicottaggio degli abbonamenti per spingere il padrone del club a lasciare la Lazio. Lo strappo appare definitivo, non ci sono margini per una possibile mediazione e quindi anche stavolta l'Olimpico è deserto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tra Lazio e Parma un punto a testa: l'anticipo dell'Olimpico Tra Lazio e Atalanta un punto a testa: l'anticipo dell'OlimpicoSolo un pari contro il Parma, niente poker: la Lazio rimedia un punto in rimonta ma gioca un'altra partita seria sopratutto nella ripresa. Lazio e Parma fanno un punto a testa all’Olimpico: Noslin risponde a DelpratoLa Lazio impatta 1-1 contro il Parma all’Olimpico, tornato silenzioso per la protesta dei tifosi. Parma Lazio 0-1 contro tutto e tutti! Temi più discussi: Nel deserto dell’Olimpico tra Lazio e Parma è 1-1; Lazio-Parma 1-1: sintesi completa, gol e analisi della partita tra biancocelesti e gialloblù; Lazio-Parma 1-1, le pagelle della partita dI Serie A; Serie A 2025/26 - Lazio - Parma 1-1 - Video. Pareggio 1-1 tra Lazio e Parma: Noslin risponde a DelpratoLa gara del 4 aprile 2026 finisce 1-1: Delprato aveva portato avanti il Parma, Noslin ha rimesso in equilibrio la partita nella seconda frazione ... notizie.it La Lazio non va oltre il pari con il Parma, all'Olimpico finisce 1-1Ducali in vantaggio nel primo tempo con Delprato che sfrutta un'incertezza difensiva dei biancocelesti. Nella ripresa il pareggio di Noslin ... rainews.it La Classifica aggiornata! Colpo salvezza della Fiorentina. Pareggio tra Lazio e Parma. Il Bologna supera la Cremonese - facebook.com facebook Nel deserto dell’Olimpico tra Lazio e Parma è 1-1 x.com