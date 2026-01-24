Il possibile trasferimento di Josip Sutalo dall'Ajax sta attirando l’attenzione di diversi club europei, inclusi alcuni team di Serie A. La situazione potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, durante l’attuale finestra di mercato invernale. In questo articolo, analizziamo i dettagli e le potenziali destinazioni del giocatore, offrendo uno sguardo obiettivo sulle trattative in corso.

Mateta, irrompe una nuova squadra sulle tracce dell’attaccante! Sfumata l’ipotesi Juve, ecco dove potrebbe trasferirsi Calciomercato Bologna, è ‘giallo’ per questo giocatore: sembrava vicinissimo ma.Perché (per ora) è saltato questo colpo Calciomercato Parma: occhi su Bocat dello Stoke City. Chi è l’obiettivo dei ducali e cosa manca per la chiusura dell’affare Mercato Inter: deciso il futuro di Pio Esposito. Qual è la posizione dei nerazzurri per l’attaccante, la rivelazione Infortunio Ismajli: il Torino perde il difensore contro il Como. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli

Leggi anche: Calciomercato Milan, ecco il clamoroso scenario! Quel giocatore è finito nel mirino dei rossoneri già da tempo: tutti i dettagli

Calciomercato Sampdoria, quel giocatore è finito nel mirino dei blucerchiati! Le ultimissime notizieLa Sampdoria è alla ricerca di rinforzi per l’attacco in vista della finestra di calciomercato invernale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Calciomercato 2026, news, trattative e indiscrezioni del 18 gennaio; Blitz del Napoli: Conte soffia Giovane a Sarri. E il mercato azzurro continua: tre nomi per la fascia; LIVE Mercato: Pisa-Bozhinov è ufficiale. Roma, obiettivo Dragusin. Deulofeu torna a Udine?; Le notizie di calciomercato del 20 gennaio 2026: Juve spedita su En-Nesyri, l'Inter piomba su Dibu Martinez.

Calciomercato Lazio, svolta clamorosa sul fronte Loftus-Cheek: l’SMS del giocatore a Sarri e lo scenario che lascia a bocca apertaCalciomercato Lazio | Vi avevamo raccontato ampiamente nelle scorse settimane dell'interesse dei biancocelesti per ... news-sports.it

Calciomercato Roma News/ Malen e Robinio Vaz ufficiali, un attaccante lascia la Capitale!Il calciomercato Roma accoglie i nuovi acquisti Robinio Vaz e Donyell Malen. Tommaso Baldanzi cerca minuti da De Rossi ... ilsussidiario.net

La fonte è di quelle attendibili. #calciomercato #Cremonese #acmonza #TuttoMercatoWeb - facebook.com facebook

#Calciomercato #Juve Il #Napoli spinge forte per quel giocatore x.com